Son dakika haber! Pasinler'de ot yangını 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere mahallesinde çıkan yangında ot yığınları yandı. Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere mahallesinde çıkan yangında ot yığınları yandı. Edinilen bilgilere göre; Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere mahallesinde henüz nedeni belirlenemeyen çıkan yangında Mikail Eygün'e ait yaklaşık 700 adet ot balyası yandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla yangın tamamen söndürüldü. Öte yandan Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı'nca olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pasinler Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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