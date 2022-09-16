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Son dakika haber | Park ederken yayalara çarptı: 2 yaralı

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Son dakika haber | Park ederken yayalara çarptı: 2 yaralı

Son dakika haber... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park etmek için sürücüsünün geri manevra yaptığı cip yayalara çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park etmek için sürücüsünün geri manevra yaptığı cip yayalara çarptı.

Kaza, Ereğli'nin Bağlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan P.O. (42) ve Ö.C.'ye (46), park etmek için geri manevra yapan Y.T. (39) idaresindeki 06 CIB 273 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan P.O. ve Ö.C. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri P.O. ve Ö.C.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla farklı hastanelere kaldırdı. Hastanede yapılan ilk muayenelerin ardından Ö.C.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Kazaya karışan araç sürücüsü Y.T. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Zonguldak Tragger Ereğli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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