Son dakika haber: Parisliler gözaltına alınan Filistinliler için sokaklara döküldü

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlilerin serbest bırakılması için protesto düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar bu kez gözaltındaki Filistinliler için sokağa döküldü. Parisliler, geçtiğimiz hafta İsrail güçlerinin 19 Filistinliyi gözaltına almasını Cumhuriyet Meydanında protesto etti. Filistin bayrakları ile meydana akın eden eylemciler "Filistin'e özgürlük" "Kahrolsun İsrail siyonizmi" sloganları atarak gözaltındaki Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Protestocular, Ramazan ayı ve Yahudiler'in Hamursuz Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesi nedeniyle gerilimin arttığı Kudüs'teki Harem-üş Şerif'te İsrail güçlerinin yaptığı baskın sırasında çatışmaların meydana geldiğini belirterek, İsrail güçlerinin kışkırtıcı tutumu sonucu olayların çıktığını savundu.

Protestoda ayrıca İsrail yanlısı bir grup ile eylemciler arasında arbede yaşandı. - PARİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa