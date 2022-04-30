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Son dakika haber! Para yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Para yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da bozuk para yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Afyonkarahisar'da bozuk para yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, kent merkezi Yenice mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ebeveynlerinin yanında olmadığı bir anda bozuk paralarla oynayan E.Ö. (2) isimli kız çocuğu paralardan birisini yuttu. Durumu fark eden aileler üyeleri çocuğu özel araçları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste doktorların müdahale ettiği çocuk ardından gözlem altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, 3. Sayfa, Haberler

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