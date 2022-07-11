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Son dakika haber | Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 147'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 147'ye yükseldi

Son dakika haberleri... Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı 147'ye yükseldi.

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı 147'ye yükseldi.

Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, şimdiye kadar selde hayatını kaybedenlerin arasında 88 kadın ve çocuğun olduğu bildirilirken, toplam can kaybının 147'ye yükseldiği açıklandı. Sel felaketi nedeniyle ülke genelinde çok sayıda ev, yol, köprü ve elektrik santralleri zarar görürken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Pakistanlı Abdul Raheem sel nedeniyle ulaşımda sorun yaşadıklarını dile getirerek, "Şu anda durum böyle, yollar sular altında kaldığı için araçlar yerine tekneyle seyahat etmemiz gerekiyor" dedi.

Yetkililer, sular altında kalan sokaklarda suyu boşaltma ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, Meteoroloji Uzmanı Sardar Sarfraz, yağışların 2-3 gün daha devam edeceğini söyledi.

Bu yıl yüzde 87 daha fazla yağış görüldü

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, düzenlediği basın toplantısında ülkenin bu yıl muson mevsiminde diğer yıllara göre yüzde 87 oranında daha fazla yağış aldığını söylemişti. Pakistan'ın dünyada iklim değişikliğine karşı en kırılgan 10 ülke arasında yer aldığını belirten Rehman, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için önlem alınması gerektiğini, aksi takdirde gelecekte durumun daha da kötüleşeceğini ifade etmiş, "Son yaşadığımız yağış felaketi ulusal bir trajedidir. Bu büyük bir endişe meselesidir, ancak bunun sadece başlangıç olduğunu ve buna hazırlanmamız gerektiğini bilmeliyiz" açıklamasını yapmıştı. - KARAÇİ

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