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Son dakika haber! Özalp'ta forkliftin altında kalan sürücü öldü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Özalp'ta forkliftin altında kalan sürücü öldü

Son dakika haberler... Van'ın Özalp ilçesinde forkliftin altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

Van'ın Özalp ilçesinde forkliftin altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, ikindi vakti ilçenin Kargalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Ferit Gözütok, işyerine malzeme bırakıp dönüş sırasında forkliftin devrilmesi sonucu altında kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp ve Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Gözütok kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Özalp Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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