Haber : Son dakika haberleri! Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

 - Güncelleme:

Son dakika haberler: Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

İSTANBUL - Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Sanatçı Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak geldiği sitede bulunan binanın üçüncü katından düştü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Ailesinin başı sağ olsun"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Gürbüce, "Site önünde bir kalabalık vardı. Sağlık ve polis ekipleri gelmişti. Oyuncu, misafir olarak geldiği evden aşağı düşmüş. Hayatını kaybetmiş. Sabah saatlerinde olmuş. Televizyonlarda görüyorduk. Bizim de müşterimizdi. Ailesinin başı sağ olsun" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Sancaktepe Evren 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title