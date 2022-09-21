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Son dakika haberi! Otoyolda geri manevra yapan İBB aracının şoförü kazada hayatını kaybetti

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Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda İBB aracının şoförü Levent Karahan geri geri manevra yaptığı sırada seyir halindeki tırla çarpıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda İBB aracının şoförü Levent Karahan geri geri manevra yaptığı sırada seyir halindeki tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak duran açtaki sürücü Karahan hayatını kaybederken, bir kişide yaralandı. Kaza anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Akören Mevki Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Levent Karahan isimli şahın kullandığı araç TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan şoför ve Belediye personeli E. K. ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Levent Karahan'ın hayatını kaybettiğini öğrenildi. E.K'da tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza anına da saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolda bir anda durduğu ve geri geri manevra yaptığı görülüyor. Daha sonra geri geri gitmeye başlayan araç tıra çarpıyor. Tıra çarpan araç bariyerlere çarparak durabiliyor.

(Yusuf Eker - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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