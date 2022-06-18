Son dakika haber: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Barış Manço caddesi üzerinde 38 YY 845 plakalı otomobil ile 38 ADV 475 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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