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Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarparak üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarparak üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde seyir halinde olan M.M.B. yönetimindeki otomobil, yola aniden fırlayan 5 yaşındaki Y.A.Ç. isimli yayaya çarparak üzerinden geçti.

Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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