Son dakika haber: Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 18 gündür süren yaşam savaşını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 18 gündür süren yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 18 gündür süren yaşam savaşını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep'te kavşakta bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 18 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te kavşakta bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 18 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 24 Mart Perşembe günü Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle kavşakta bekleyen ve yeşil ışığın yanması ile hareket eden inşaat işçisi Ahmet Girgiç'e (50), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen ve kafasını kaldırma çarpan 7 çocuk babası Girgiç, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

18 gündür süren yaşam savaşını kaybetti

Hastanede 18 gündür tedavi gören Ahmet Girgiç, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazenin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP

Son dakika haber: Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 18 gündür süren yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, Şahinbey, Mart, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title