Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı; 3 kişi yaralandı. Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı; 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza 06.00 sıralarında İnegöl'ün Bursa- Ankara karayolu üzeri Huzur mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Fatih B. yönetimindeki 16 CFY 80 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlanarak, ters durdu. Yoldan geçen sürücüler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda 112, Polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ve arkadaşları Emre K.ve Hamdi D.(25), ekiplerce yoğun çalışma sonucu kurtarıldılar. 3 yaralı da Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İnegöl Ankara Bursa 3. Sayfa Haberler

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