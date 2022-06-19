Son dakika haber! Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 ağır yaralı Son dakika 3. sayfa haberi... Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 ağır yaralı Erzurum'un Oltu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 ağır yaralı ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza saba 06.00 sıralarında Oltu Başaklı Köyü yol üzerinde meydana geldi. Şahmettin Ziyaoğluyönetimindeki 34 PL 9571 plakalı otomobil Erzurum'dan Oltu İstikametinde seyir halindeyken Oltu'ya 18 kilometre kala Oltu Başaklı Köyü önünde şarampole uçtu. Otomobil içerinde bulunan 5 kişiden 3'ü ağır yaralanırken 2'si kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Şahmettin Ziyaoğlu(57), Leyla Ziyaoğluve Didem Kozanoğluambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Didem Kozanoğlu'na yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Erzurum'a sevk edildi. Araç içerisinde hayatını kaybeden 65-70 yaşları arasında bir erkek ve bir kadının kimlik bilgilerine ise henüz ulaşılamadı. İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - 3. Sayfa Tragger Erzurum Oltu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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