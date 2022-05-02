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Son dakika haber! Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Edirne'de kontrolden çıkan bir otomobilin Tunca Nehri'ne uçtuğu kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de kontrolden çıkan bir otomobilin Tunca Nehri'ne uçtuğu kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan bir otomobil Değirmenyeni köyünde kolu bulunan Tunca Nehri'ne uçtu. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce otomobilin içinden 3 kişi çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından 3 kişi hastanelere sevk edildi.

Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tunca Nehri, Otomobil, Edirne, 112, 3. Sayfa, Haberler

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