Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.S. idaresindeki 09 ADK 233 plakalı otomobil ile F.A. idaresindeki 09 ACD 324 plakalı motosiklet 1008 Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü F.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title