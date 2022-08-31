Son dakika haber: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı yakınlarında Ramazan D., idaresindeki 02 RA 404 plakalı otomobil ile Mustafa Y., idaresindeki 02 ABE 750 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atatürk Caddesi Demokrasi Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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