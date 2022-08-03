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Son dakika haber... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haber... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kerem E. idaresindeki 63 M 1357 plakalı otomobil ile Mahmut B. idaresindeki 02 BA 578 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahmut B. yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlayan Mahmut B'ye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazaya karışan motosiklet ile otomobil ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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