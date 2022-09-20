Son dakika haber... Otomobil ile kamyon köprüde kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile kamyonun köprüde kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile kamyonun köprüde kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Karamanlar Mahallesi Sarıköy Sokak'ta bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 41 NY 332 plakalı otomobil ile 54 D 6922 plakalı Mitsubishi marka kamyon köprüde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber... Otomobil ile kamyon köprüde kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.