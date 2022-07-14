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Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralıSAMSUN Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

SAMSUN Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Molla Osman Sokak'tan seyir halinde olan Hasan B. idaresindeki 06 BD 3555 plakalı otomobil ile Düz Sokak istikametinden gelen Tuncay I.'nın kullandığı 55 JH 702 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Şehri, Şevval Nur, Betül B. ve Şeyma Nur Z. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - 3. Sayfa

Tragger Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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