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Son dakika haber... Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haber... Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Kaza, dün Akyazı ilçesi D-140 Karayolu Bediltahirbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Uluhanlı idaresindeki 81 AAN 009 plakalı motosiklet ile T.K. yönetimindeki 34 VU 2113 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve eşi Eylem Uluhanlı yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi atlına alınan Ufuk Uluhanlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eylem Uluhanlı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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