Son dakika haber | Otomobil ile akülü bisiklet çarpıştı: 1 ölü Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da otomobil ile akülü bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Malatya'da otomobil ile akülü bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Darende- Akçatoprak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D-300 karayolu üzerinde seyir halinde olan H.B. yönetimindeki 45 E 1696 plakalı otomobil ile Hamit Çetin (75) idaresindeki akülü bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile yola savrulan bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü kazayı duyarak olay yerine gelen Akçatoprak Mahalle Muhtarı Mahmut Perçin bölgede sıklıkla ölümlü kazaların yaşandığını iddia ederek önlem alınmasını istedi. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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