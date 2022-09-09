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Son dakika haber | Otomobil hırsızlığı yapan 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Otomobil hırsızlığı yapan 1 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de meydana gelen otomobil hırsızlığının faili olarak yakalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de meydana gelen otomobil hırsızlığının faili olarak yakalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi İlçesi'ne bağlı İkiçeşme Mahallesi'nde meydana gelene otomobil hırsızlığı olayının faillerinin yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan teknik ve istihbarat çalışmaları sonucunda şüphelilerin olay yerine geldikleri araç ve kimlik bilgileri tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilere ait ve eklentilerine yapılan eş zamanlı operasyon sonucu hırsızlık olayının faili 1 kişi yakalanırken, çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet araç plakası, 6 adet araç teybi, 1 adet akü, 1 adet hoparlör ve 1 adet televizyon ele geçirildi.

Otomobil hırsızlığı olayının faili olarak yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Tutuklanan şüpheli ile birlikte yaşayan abisinin yapılan incelemesinde 'Kasten Yaralama' suçundan arandığı tespit edildi. Aranması olan şüpheli, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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