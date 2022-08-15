Haber : Son dakika haber! Otomobil buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Otomobil buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 4 yaralı

Son dakika haber! Otomobil buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir otomobilin buğday yüklü römorka arkadan çarpması sonucu y4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir otomobilin buğday yüklü römorka arkadan çarpması sonucu y4 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Söğütlü Mahallesi civarında meydana geldi. Nevzat Ö. idaresindeki 46 AEG 963 plakalı otomobil, önünde seyreden Özcan İ.'nin kullandığı 46 F 2668 plakalı traktöre bağlı buğday yüklü römorka arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerken; römorktaki buğdaylar da yola döküldü. Kazada, otomobil sürücüsü ile Abdullah İ., Eyüp U. ve Mehmet Ö. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri kaza mahallinde yapılan yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title