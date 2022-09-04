Otomobil belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Adana'da belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Adana'da belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Otobüsteki bazı yolcular ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Karataş ilçesi Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ZZ 441 plakalı belediye otobüsü ile İsmail Şeker yönetimindeki 01 EYH 76 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Şeker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüste yaralanan çok sayıda kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Şeker'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (Serkan Çetinkaya/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karataş Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobil belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.