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Son dakika haber | Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Son dakika haberler... Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzun Ahmet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, H.M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü H.M. ağır yaralanırken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.M., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri de araçta inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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