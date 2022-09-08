Son dakika haber: Ot yüklü kamyonet yan yattı: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot taşıyan kamyonetin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ot taşıyan kamyonetin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ot yüklü kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yüksekova Hakkari 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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