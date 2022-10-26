Son dakika haber: Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındıOSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını dördüncü gününde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı OSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını dördüncü gününde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteğinde 4 gün önce yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Bölgenin sarp dağlardan oluşması nedeniyle yangına yaklaşık 3 gündür karadan müdahale edilememişti. Yangın dün akşam saatlerinde bölgede esen rüzgarın da etkisiyle etkisini artırarak Yeşildere köyü Ağlar Mahallesi'ne doğru ilerledi. Bölgede daha önceden önlem alan ekipler alevlere akşam saatlerinde karadan müdahale etmeye başladı. 30 teknik elaman, 230 yangın ilk müdahale işçisi, 22 arazöz, 6 adet su ikmal aracı, 6 adet ilk müdahale aracıyla yangına müdahaleye başlayan ekipler, Yeşildere Köyüne doğru yaklaşan yangına sabaha kadar aralıksız müdahale etti. Havanın aydınlanmasıyla helikopterlerinde destek verdiği yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 200 dekarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Toros Dağları Osmaniye 3. Sayfa Genel Haberler Son Dakika

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