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Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

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Son dakika haber | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

Son dakika haber... Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 5-12 Eylül tarihleri arasında 26 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 30 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 179.59 gram esrar, 120.22 gram metamfetamin, 0.5 gram eroin, 50 adet sentetik ecza, 25 adet captagon, 4 kök Hint keneviri ile 11 bin 630 lira nakit para ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Osmaniye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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