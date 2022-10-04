Son dakika haber | Osmaniye'de gözaltına alınan 174 kişiden 8'i tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 174 kişiden 8'i tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 174 kişiden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 4'ü av tüfeği 6'sı tabanca olmak üzere 10 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 174 kişiden 8'i tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 1 adet çalıntı araç, 4 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet tabanca fişeği, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrik bisiklet, çok sayıda uyuşturucu hap ile 31 gram metamfetamin ele geçirildi. - OSMANİYE