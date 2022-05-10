Son dakika haberi: Gezi Parkı davasında tutukluluğa itiraz talebi reddedildi

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların, bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğuna itiraz talebi oy birliğiyle reddedildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlanmıştı. Kararda, sanık Osman Kavala'nın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedilmişti. Davanın tutuksuz sanıkları Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılarak tutuklanmalarına karar verilmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Osman Kavala, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin hükümle birlikte tutuklanmalarına dair İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus veya yön tespit edilememiş olduğunu belirterek, sanık avukatlarının itirazlarının reddine oy birliğiyle karar verdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa