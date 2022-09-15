Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan kül oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 4 helikopter ve 2 uçakla hem havadan 11 arazöz, 3 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle de karadan müdahale edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.

2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(İHA)