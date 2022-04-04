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Son dakika haber... Orman kesimi sırasında öldürülen Bayam toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber... Orman kesimi sırasında öldürülen Bayam toprağa verildi

Son dakika haber: Kastamonu'da orman kesimi sırasında akrabaları tarafından çıkan tartışmada silahla öldürülen Hamdi Bayam, toprağa verildi.

Kastamonu'da orman kesimi sırasında akrabaları tarafından çıkan tartışmada silahla öldürülen Hamdi Bayam, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Celep Köyü Yılancı Mahallesinde orman kesimi sırasında akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 50 yaşındaki Hamdi Bayam, yapılan otopsisinin ardından Taşköprü ilçesine getirildi. Taşköprü'de Celep köyünde düzenlenen cenaze merasiminin ardından Hamdi Bayam köy mezarlığında toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden Hamdi Bayam'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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