Son dakika haber | Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli hakkında işlem Son dakika haberleri... Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 4 gram esrar maddesi, 23 gram metamfetamin maddesi de ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler, aynı suçtan firari olan bir kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. - ORDU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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