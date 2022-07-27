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Son dakika haber | Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli hakkında işlem

Son dakika haber | Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli hakkında işlem

Son dakika haberleri... Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 4 gram esrar maddesi, 23 gram metamfetamin maddesi de ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler, aynı suçtan firari olan bir kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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