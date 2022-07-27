Son dakika haber: Ordu'da kaçak tütün operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Ordu'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika haber: Ordu'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde piyasa değeri 30 bin TL olan ürünler ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

 - Güncelleme:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde piyasa değeri 30 bin TL olan ürünler ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamullerine yönelik saha çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmaların neticesinde Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir işyeri ve iki adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda piyasa değeri 30 bin TL olan 50 kilogram açık kıyılmış tütün, 24 bin adet içi tütün dolu makaron ve 70 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan bir kişi hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title