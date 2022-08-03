Son dakika haber | Ordu'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Ordu'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haber | Ordu'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan çıkmaya çalışan Bekir G. yönetimindeki 52 ADE 452 plakalı hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen Sezgin A. yönetimindeki 52 LH 095 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Mert Ş. yere savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hükümet Tragger Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title