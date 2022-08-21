Son dakika haber! Oltu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Erzurum-Oltu karayolu ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, araçlar kullanılmaz hale geldi. Erzurum-Oltu karayolu ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, araçlar kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam 22.30 sıralarında Erzurum-Oltu karayolu Kaleboğazı mevkiinde meydana geldi. Oltu'dan Erzurum istikametinde giden Erdal Eşsiz (37) yönetimindeki 36 AAT 418 plakalı hafif ticari araç Kaleboğazı köyü önünde karşı yönden gelen Murat Tiren (50) yönetimindeki 34 ZF 0946 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan sürücü Murat Tiren, Perihan Özdemir (81), sürücü Erdal Eşsiz (37) ve Lokman Yüce (49) yaralandı. Kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Perihan Özdemir yapılan ilk tedavinin ardından Erzurum'a sevk edildi. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzurum Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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