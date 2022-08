Son dakika haber! Öldürmeye teşebbüs edip kaçtı, dronlu operasyonda kıskıvrak yakalandı

Öldürmeye teşebbüs edip kaçtı, dronlu operasyonda kıskıvrak yakalandı

Emniyetten dronlu operasyon

DÜZCE - Geçtiğimiz günlerde Çay Mahallesi'nde silahlı kavgada kaçan zanlı, emniyet ekiplerinin dronlu operasyonunda kıskıvrak yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 3 Ağustos Çarşamba günü gece yarısı Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşında S.Ç. ile 17 yaşında İ.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. İ.Y. yanında getirdiği silah ile S.Ç.'nin kafasına ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Kafasından aldığı mermi ile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.Ç. yaşam mücadelesine devam ederken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsın ikameti ve çevresinde arama çalışmalarına başladı. Şüpheli İ.Y.'nin saklandığı bölgeyi tespit eden ekiper, İnsansız Hava Araçları Büro amirliği ekiplerince dron takibi yapmaya başladı. Şüpheli şahıs havadan yapılan takip sonrasında olayda kullandığı suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli makamlarca tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'de dron ile takip edilen ve operasyon anını an be an kayıt altına aldıkları görüntüleri paylaştı. Görüntülerde şahıs, polis ekiplerini görünce tarlada saklanıyor. Ekiplerin arama çalışmalarının devam ettiği esnada bir eve giren zanlı, daha sonra polisin operasyonu ile kıskıvrak yakalanıyor.