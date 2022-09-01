Son dakika haber! Öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendiriliyor 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde öğrenciler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği koordinesinde düzenlenen 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde, Tarsus Üniversitesine yeni kayıt yapacak öğrencilere yönelik terör ve suç örgütlerinin istismar edebileceği durumlar anlatıldı. Örgütlerin eleman temin etme yöntemleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının zararlarına yönelik bilgilendirme de yapılarak broşür dağıtımı gerçekleştirildi. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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