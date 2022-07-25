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Son dakika haber: Odunluk yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Odunluk yangını korkuttu

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da, bir ikametin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikametin odunluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde bulunan bir ikametin odunluk kısmında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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