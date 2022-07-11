Son dakika haber: Odun yüklü kamyon seraya devrildi: 2 yaralı Bir son dakika haberine göre Bilecik'te seyir halindeki odun yüklü kamyonun yol kenarında bulunan seraya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Bilecik'te seyir halindeki odun yüklü kamyonun yol kenarında bulunan seraya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Tuzaklı köyü istikametinden Küre köyü istikametine seyir halindeki 41 AJR 013 plakalı Taha Cengiz D. (23) idaresindeki odun yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan seraya devrildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Recep Ş. (56) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, salatalık ve domates ekili serada ise maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bilecik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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