Son dakika haber... Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak plakalı cip takla atarak kaza yaptı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak plakalı cip takla atarak kaza yaptı. Alınan bilgilere göre, ilçeden geçen uluslararası İpek Yolu üzerinde Yolbilen Mahallesi mevkiinde seyir halindeki Irak plakalı cip takla atarak kaza yaptı. Kazada cipte bulunanlar yol kenarına savruldu. Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan 4 kişi 112 Acil Servis Ambulanslarıyla kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken 2'sinin hayati tehlikesinin mevcut olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - MARDİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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