Son dakika haber! Nurgül Altıntaş'ı beylik silahıyla kurşun yağmuruna tutan bekçiye müebbet hapis cezası talebi

Nurgül Altıntaş'ı beylik silahıyla kurşun yağmuruna tutan bekçiye müebbet hapis cezası talebi

İSTANBUL Kağıthane'de tartıştığı Nurgül Altıntaş'ı beylik silahıyla vurarak öldürdüğü iddia edilen bekçinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık bekçi Eyüp Doğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Kağıthane'de bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş'ı parkta tartıştıkları sırada yanında bulundurduğu beylik silahıyla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık bekçi Eyüp Doğan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Eyüp Doğan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Nurgül Altıntaş'ın ailesi de katıldı.

Maktulün eniştesi tepki gösterdi

Duruşmada savunma yapan sanık Eyüp Doğan, maktul Nurgül Altıntaş'ın kendisini aldattığını öne sürdü. Sanığın savunmalarının üzerine maktulün eniştesi, 'kadın öldü, onun çocuğu vardı, senin kardeşin yok mu' şeklinde tepki gösterdi ve duruşma salonundan dışarıya çıkarıldı. Sanık savunmasına devam ederken ise maktulün annesi, savunma boyunca ağlamaya devam etti.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık ile maktulün 2 yıllık gönül ilişkisi içerisinde olduklarını, sanığın olay günü kiraladığı bir araçla maktulü alarak yola çıktıklarını, tartışarak olayın gerçekleştiği parka geldiklerini ve bir süre daha tartıştıktan sonra sanığın, maktule görev tabancasıyla 10 el ateş ederek ölmesine neden olduğunu belirtti.

Müebbet hapis cezası talep edildi

Açıklanan mütalaada, sanık Eyüp Doğan'ın her ne kadar maktulün kendisini aldattığı yönünde savunmalar yapsa da, bu savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği aktarıldı. Mütalaada sanık Eyüp Doğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için süre verilmesine ve sanık Eyüp Doğan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Eyüp Doğan'ın maktul Nurgül Altıntaş ile sevgili olduğu, 25 Eylül 2021 tarihinde maktul ile mesajlaşarak Mecidiyeköy civarında buluştukları aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin kiraladığı bir otomobil ile maktulü, buluştukları noktadan alarak Kağıthane'de bir parka gittikleri, maktul ile bir süre tartıştıktan sonra yanında bulundurduğu silahla Nurgül Altıntaş'a ateş ederek yaraladığı ve hastaneye kaldırılan Altıntaş'ın hayatını kaybettiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Eyüp Doğan'ın, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.