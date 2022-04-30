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Son dakika haber! Nevşehir'de otomobil takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Nevşehir'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Son dakika haberleri: Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontolünü kaybettiği otomobil takla attı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kaza 3 kişi yaralandı.

Kaza bu gün sabah saatlerinde Nevşehir - Aksaray karayolu 3 üncü kilometresinde meydana geldi. Salim Çevikalp'in (42) kullandığı 35 AGV 965 plakalı otomobil kontrolden çıkıp yolda takla atarak devrildi. Kazada araç sürücü Salim Çevikalp ile Cumali Çevikalp ve Bugra Yıldırım yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Devrilen otomobildeki yaralıları olay yerine giden Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkartı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Nevşehir, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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