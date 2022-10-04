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Son dakika haber! Nevşehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Nevşehir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Son dakika haberleri... Nevşehir'de "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yapmak suçundan iki şahıs tutuklandı.

Nevşehir'de "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yapmak suçundan iki şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya yönelik son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda toplam 25 olaya müdahale etti. Yapılan çalışmada, "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından 36 şahsa işlem yapıldı.

Ayrıca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçlarından 2 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Nevşehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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