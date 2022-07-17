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Son dakika haberi! Nazilli yangını kısmen kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Nazilli yangını kısmen kontrol altına alındı Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam üzeri başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Nazilli yangını kısmen kontrol altına alındı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam üzeri başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde akşam üzeri saat 17: 30 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyen orman yangını yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı. Arazi şartları sebebiyle sürekli yer değiştiren alevler, ekipleri havadan ve karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alınırken, söndürülen bölgelerde de soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının büyümemesi için yangın söndürme uçak ve helikopterleri de yoğun mesai harcarken alevlere 2 uçak, 7 helikopter ile çok sayıda arazöz, dozer, su tankeri ile itfaiye ekipleri, orman işçileri, bölgedeki vatandaşlar ile müdahale edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Aydın 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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