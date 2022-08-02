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Son dakika haber: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda Nazilli ilçesinde 4 şahsa yönelik olarak adli makamlardan alınan arama kararına istinaden ev ve eklentilerinde arama yapılırken 4 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 515 kök kenevir bitkisi, 1052 gram kubar esrar, 2 adet gaz ve ses tabancası, 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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