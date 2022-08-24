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Son dakika haber! Nazilli'de silahlı kavga

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Nazilli'de silahlı kavga

Son dakika haberleri: Aydın'ın Nazilli ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, taraflardan birinin aracına silahla ateş açılırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, taraflardan birinin aracına silahla ateş açılırken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Zafer Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet bulunan L.D., Y.D., C.D. isimli şahısların arasında çıkan silahlı kavgada taraftar birbirine kurşun yağdırdı. Silahlı kavgada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçların zarar gördüğü öğrenildi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, büyük panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptı.

Emniyet güçleri şüpheli şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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