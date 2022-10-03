Son dakika haber: Müzisyen Onur Şener cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Ankara'da eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

Ankara Çayyolu'nda bulunan bir alkollü eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

"Ben bira bardağını fırlattım ancak denk gelip gelmediğini hatırlamıyorum"

İfadesi alınan şüpheli İlker K., maktule bira bardağı fırlattığını ancak sonrasını hatırlamadığını belirterek, "Maktul üzerime gelirken 'bize doğru gelme' diye seslendim. Ben bira bardağını fırlattım ancak denk gelip gelmediğini hatırlamıyorum. Benim elimde bira bardağının sapı kaldı. Birlikte yere yuvarlanınca bir kere yumruk salladım ancak denk geldi mi bilmiyorum. Bir kadın bana saldırıyordu. Ona vurmak istemediğim için tutmaya çalıştım. Benim arkam dönük olduğu için arkadaşlarımın ne yaşadığını bilmiyorum. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben Onur'a vurmadım, ayırmaya çalıştım"

Şüpheli Semih S., yaşanan arbedeyi ayırmaya çalıştığını ifade ederek, "Ben İlker ile maktul Onur'u ayırmaya çalıştım. Ben Onur'a vurmadım, ayırmaya çalıştım. Elimin kesildiğini çok sonradan anladım. Onur beni itince yolun ortasına doğru düştüm. İlker elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı istiyorum" dedi.

"Bize saldırdı"

Şüpheli Ali G ise. savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Solist Onur gelirken arbede oldu, bize saldırmaya geliyordu. Hatta bize saldırdı. O sırada itiş kakış oldu. Ben kaldırımdan düştüm. Ondan sonra da yerden kalkamadım. İlker elindeki bira bardağını Onur'un kafasına vurdu. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı istiyorum."

"Benim kimseye bir temasım olmadı"

Yaşanan olayda orada bulunan şüpheli J.E. ise hiç kimseyle bir teması olmadığını, yaşanan arbedede uzakta durduğunu belirtti. Şüpheli G.G. de suçsuz olduğunu ve serbest bırakılmasını isteyerek, "Benim kimseye bir temasım olmadı. Uzakta durdum. Üzerinde kan lekesi olmayan tek kişiyim. Tam mekandan çıkacakken tanımadığımız bir kişi 'olayı anlatır mısınız' diye arkadaşlara soru sordu. İlker tek başına konuşmaya başladı. Tekrar yanımıza geldiğinde 'siz haklısınız' dediler. O sırada mekandaki herkes dışarıya çıktı. Onur Bey sinirli şekilde bize doğru gelmeye başladı. Gözde'nin omuzlarından tutarak itti ve 'sen buradan git varoş' tarzında bir şey söyledi. Onur Bey İlker'i darp etmeye başladı. Sonrasından arbede başladı. Aramızda 5-6 metre kadar vardı. Ben İlker'in bira bardağı ile vurduğunu görmedim. İlker kendisi söyledi. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı istiyorum. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. - ANKARA