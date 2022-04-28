Son dakika haberleri: Malazgirt'te terör örgütüne 42 tim, 588 personelle operasyon - Haberler

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Son dakika haberleri: Malazgirt'te terör örgütüne 42 tim, 588 personelle operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Malazgirt'te terör örgütüne 42 tim, 588 personelle operasyon

Son dakika haberleri... Muş'un Malazgirt ilçesinde terörle mücadele harekatı kapsamında, 588 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-8 Muş Malazgirt Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit 2022-1 Operasyonu' düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde terörle mücadele harekatı kapsamında, 588 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-8 Muş Malazgirt Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit 2022-1 Operasyonu' düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eren Abluka-8 Muş Malazgirt Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit 2022-1 Operasyonu düzenlendiği ifade edildi. Terörle mücadele harekatı kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının ana barınma alanlarından Muş'un Malazgirt İlçesi'ne bağlı Kartavin Dağı Bölgesi'nde 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando, iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları ve özel ihtisaslı tim ile unsurlardan oluşan 42 tim ve 588 personelin katılımıyla büyük çaplı operasyon icra edildiği kaydedildi.

Terör örgütlerine karşı mücadeleye, vatandaşların desteği doğrultusunda azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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