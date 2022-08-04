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Son dakika haber! Muratlı'da kaza: 1 yaralı

Son dakika haber! Muratlı'da kaza: 1 yaralı

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Muratlı'nın Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; G.N.B. idaresindeki 59 ZD 399 plakalı araç, İsmet A. (49) yönetimindeki 59 DV 013 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü İsmet A. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Emniyet Trafik ekipleri ise yolu yeniden trafiğe açtı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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